Гол Роналду и хет-трик Феликса помогли "Аль-Насру" обыграть "Аль-Шабаб"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Шабабом» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу со счетом 4:2.
- Жуан Феликс оформил хет-трик, а Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Шабабом" в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:2 в пользу "Аль-Насра". В составе победителей хет-трик оформил Жуан Феликс (3, 10, 90+8), забивший свой третий мяч с пенальти, также голом отметился Криштиану Роналду (75). У "Аль-Шабаба" отличились Янник Феррейра-Карраско (30) и Али аль-Булаихи (80).
Роналду забил 100-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии за 105 матчей. Гол также стал 971-м в карьере португальца.
"Аль-Наср", набрав 82 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Аль-Шабаб" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.
07 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
30’ • Янник Феррейра-Карраско
80’ • Али Аль-Булеахи
(Hammam Al-Hammami)
03’ • Жуан Феликс
10’ • Жуан Феликс
(Абдуррахман Гариб)
75’ • Криштиану Роналду
90’ • Жуан Феликс (П)