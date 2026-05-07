Гол Роналду и хет-трик Феликса помогли "Аль-Насру" обыграть "Аль-Шабаб" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
23:01 07.05.2026
Гол Роналду и хет-трик Феликса помогли "Аль-Насру" обыграть "Аль-Шабаб"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Шабабом» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу со счетом 4:2.
  • Жуан Феликс оформил хет-трик, а Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Шабабом" в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:2 в пользу "Аль-Насра". В составе победителей хет-трик оформил Жуан Феликс (3, 10, 90+8), забивший свой третий мяч с пенальти, также голом отметился Криштиану Роналду (75). У "Аль-Шабаба" отличились Янник Феррейра-Карраско (30) и Али аль-Булаихи (80).
Роналду забил 100-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии за 105 матчей. Гол также стал 971-м в карьере португальца.
"Аль-Наср", набрав 82 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Аль-Шабаб" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
07 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Аль-Шабаб
2 : 4
Аль-Наср
30‎’‎ • Янник Феррейра-Карраско
80‎’‎ • Али Аль-Булеахи
(Hammam Al-Hammami)
03‎’‎ • Жуан Феликс
10‎’‎ • Жуан Феликс
(Абдуррахман Гариб)
75‎’‎ • Криштиану Роналду
(Садио Мане)
90‎’‎ • Жуан Феликс (П)
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуЖуан ФеликсЯнник Феррейра-КарраскоАль-НасрАль-Шабаб
 
