Рейтинг@Mail.ru
"Угроза превосходству". В США рассказали о страхе из-за России и Германии - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 07.05.2026 (обновлено: 07:52 07.05.2026)
"Угроза превосходству". В США рассказали о страхе из-за России и Германии

Профессор Сакс: тесные отношения с Россией были для ЕС рычагом влияния на США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что США рассматривали "Северный поток" и тесные отношения между Германией и Россией как угрозу своему превосходству и политическому влиянию в Европе.
  • По словам Сакса, ЕС упустил шанс усилить свои позиции за счет сотрудничества с Россией.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Газопроводы и тесные отношения с Россией были рычагами влияния Германии и Евросоюза на США, но ЕС ими не воспользовался, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"США рассматривали "Северный поток" и более тесные отношения между Германией и Россией как угрозу собственному превосходству и их политическому влиянию в Европе. Таким образом, Европа должна была заметить, что у них есть рычаги воздействия", —отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
Тем не менее ЕС, по словам Сакса, упустил шанс усилить свои позиции за счет сотрудничества с Россией.
"Но Европа полностью подыгрывала США. Она прониклось идеей о расширении в Центральную и Восточную Европу. Мне нравится эта идея, но мне не понравилась идея строительства новой стены, чтобы отгородиться от России. С точки зрения Европы, это абсолютно абсурдная идея. Европа должна от нее отказаться", — пояснил эксперт.
После начала конфликта на Украине страны ЕС, а также Великобритания ввели несколько пакетов санкций против Москвы.
В России не раз отмечали, что страна справится с этим давлением. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. При этом рестрикции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
26 апреля, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияСШАЕвросоюзКолумбийский университетСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала