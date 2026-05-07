МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Газопроводы и тесные отношения с Россией были рычагами влияния Германии и Евросоюза на США, но ЕС ими не воспользовался, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"США рассматривали "Северный поток" и более тесные отношения между Германией и Россией как угрозу собственному превосходству и их политическому влиянию в Европе. Таким образом, Европа должна была заметить, что у них есть рычаги воздействия", —отметил он.
Тем не менее ЕС, по словам Сакса, упустил шанс усилить свои позиции за счет сотрудничества с Россией.
"Но Европа полностью подыгрывала США. Она прониклось идеей о расширении в Центральную и Восточную Европу. Мне нравится эта идея, но мне не понравилась идея строительства новой стены, чтобы отгородиться от России. С точки зрения Европы, это абсолютно абсурдная идея. Европа должна от нее отказаться", — пояснил эксперт.
После начала конфликта на Украине страны ЕС, а также Великобритания ввели несколько пакетов санкций против Москвы.
В России не раз отмечали, что страна справится с этим давлением. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. При этом рестрикции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.