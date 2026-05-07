Суд США обнародовал якобы предсмертную записку Эпштейна

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, сообщает газета New York Times

По информации издания, записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. В прошлый четверг NYT попросила суд ее обнародовать.

Текст записки начинается с жалобы на безрезультатное расследование: "Они проверяли меня месяцами – и ничего не нашли".

За этим следуют слова о возможности "выбрать время, чтобы попрощаться".

"Невесело - не стоит того", – написано в самом конце.

Бывший сокамерник Эпштейна заявил, что нашел эту записку в графическом романе в июле 2019 года после первой попытки Эпштейна покончить с собой, сообщает NYT.

Издание не смогло подтвердить подлинность письма, так как в ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна записка не фигурирует. Минюст США , как сообщает газета, также не знал о ней.