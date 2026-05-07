Суд США обнародовал якобы предсмертную записку Эпштейна - РИА Новости, 07.05.2026
03:03 07.05.2026
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал финансист Джеффри Эпштейн.
  • Записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне и была найдена последним в графическом романе в июле 2019 года.
  • Газета New York Times не смогла подтвердить подлинность записки, так как в ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна она не фигурирует.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, сообщает газета New York Times.
По информации издания, записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. В прошлый четверг NYT попросила суд ее обнародовать.
Текст записки начинается с жалобы на безрезультатное расследование: "Они проверяли меня месяцами – и ничего не нашли".
За этим следуют слова о возможности "выбрать время, чтобы попрощаться".
"Невесело - не стоит того", – написано в самом конце.
Бывший сокамерник Эпштейна заявил, что нашел эту записку в графическом романе в июле 2019 года после первой попытки Эпштейна покончить с собой, сообщает NYT.
Издание не смогло подтвердить подлинность письма, так как в ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна записка не фигурирует. Минюст США, как сообщает газета, также не знал о ней.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
