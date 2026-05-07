"Не бразилец, а индус нетрезвый": Дзюба о первых днях Вендела в "Зените" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
18:40 07.05.2026 (обновлено: 18:45 07.05.2026)
"Не бразилец, а индус нетрезвый": Дзюба о первых днях Вендела в "Зените"

© Соцсети ФК "Зенит"Вендел
Вендел - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Вендел. Архивное фото
  • Артем Дзюба, бывший нападающий петербургского "Зенита", отметил, что сначала игра Вендела вызывала у команды сомнения, но затем футболист раскрылся и показал свои сильные стороны.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который на данный момент выступает в составе тольяттинского "Акрона", высказался об игре бразильского полузащитника Вендела в первое время после перехода, заявив, что первые полгода в клубе шутили о том, что ошиблись с национальностью футболиста.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 2 гола.
"Он был вообще никакой. Первые полгода мы не понимали, как его можно было взять со "Спортинга". Мы шутили, что взяли не бразильца, а индуса нетрезвого. Позднее он уже раскрылся и мы все обалдели, что он с мячом бежит быстрее, чем без него. У него очень быстрые ноги, он очень скоростной. Очень сильный футболист", - заявил Дзюба в сериале "Зенит Навсегда".
В своем дебютном сезоне бразилец сыграл в составе клуба 20 матчей, забив два гола. Сам Вендел отметил, что период адаптации в "Зените" дался для него непросто.
"Было непросто, потому что я приехал в Россию один, без семьи, без друзей. В моей жизни случился переломный момент, никому не хочется всегда оставаться в одной и той же колее. Тогда я сказал себе, что должен измениться, потому что играю в большом клубе, где нужно доказывать свою ценность. Слава богу, что мне это удалось сделать", - заявил Вендел.
ФутболСпортРоссияВенделАртём ДзюбаЗенитАкрон (Тольятти)Спортинг (Лиссабон)
 
