"Не бразилец, а индус нетрезвый": Дзюба о первых днях Вендела в "Зените"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который на данный момент выступает в составе тольяттинского "Акрона", высказался об игре бразильского полузащитника Вендела в первое время после перехода, заявив, что первые полгода в клубе шутили о том, что ошиблись с национальностью футболиста.