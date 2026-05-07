"Пошел по пути иностранщины": Пономарев жестко раскритиковал Дзюбу
15:49 07.05.2026
"Пошел по пути иностранщины": Пономарев жестко раскритиковал Дзюбу

Пономарев назвал глупостью возможный бой Дзюбы и Goody

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Пономарев раскритиковал идею поединка между Артемом Дзюбой и рэпером Goody.
  • Дзюба заявил, что готов драться с Goody за солидный гонорар.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал глупостью потенциальный поединок между футболистом Артемом Дзюбой и рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым).
Ранее Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов "вынести Goody уже в первом раунде". Goody ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу и заявил, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
"Какая глупость! Зачем ему это делать? Пошел по пути иностранщины, где любят делать такие шоу. Но это абсолютно не нужно и ни к чему хорошему не приводит. Это некрасиво и даже смешно", - сказал Пономарев.
