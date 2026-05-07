В Fight Nights считают, что пока рано говорить о поединке Дзюбы и Goody

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что пока не рассматривает всерьез организацию боя между футболистом Артемом Дзюбой и рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым).
- Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов «вынести Goody уже в первом раунде».
- Goody ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу и заявил, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев заявил РИА Новости, что пока не рассматривает всерьез организацию боя между футболистом "Акрона" Артемом Дзюбой и рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым).
Ранее Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов "вынести Goody уже в первом раунде". Goody ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу и заявил, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
"Если порассуждать гипотетически, то не надо недооценивать Goody и говорить о том, что его можно вынести в первом раунде. Наверное, это заявление слишком амбициозное. С другой стороны, мы знаем Артема Дзюбу. Если говорить, то уж так говорить, чтобы люди заволновались. В завершение скажу, что я хотел бы увидеть этот бой, давайте посмотрим, что будет дальше", - добавил он.