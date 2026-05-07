Губернатор Ленобласти принял участие в уборке у храма Сергия Радонежского

22:24 07.05.2026 (обновлено: 22:34 07.05.2026)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в уборке территории родника у храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область - территория добрых дел, а все добрые дела состоят из маленьких ручейков, которые мы порой создаем сами. Сегодня прибираем территорию родника у храма преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. Пять лет назад я со своими товарищами из мотоклуба построил здесь деревянный домик, укрывающий родник. Вандалы разрисовали тропу к домику, а мы сегодня с командой - закрасили перила краской. Цвет получился по-настоящему пасхальный", - сказал Дрозденко.
Губернатор добавил, что была приведена в порядок прихрамовая территория, убран мусор, почищен берег, обработаны морилкой деревянные постройки у родника.
"Теперь тропа к святыне стала еще чище и приятнее", - заметил Дрозденко.
Храм преподобного Сергия Радонежского возведен по образцу старинных деревянных церквей с ориентацией на традиции северного русского зодчества. В качестве архитектурного прототипа был выбран храм святого Димитрия Солунского в селе Щелейки Подпорожского района Ленинградской области, относящийся к онежской школе деревянного зодчества XVII–XVIII веков. Строительство завершилось в 2003 году, а 18 июля 2006 года состоялось освящение престола в честь преподобного Сергия Радонежского.
"Храм специально стилизован под северное русское зодчество, но на современный лад: пять глав, шатровая звонница, все стройное, светлое, с душой. Если утро начинаем со святыни, значит, день будет благим на дела - даже после того, как убрали грабли и краску в сторону", - подчеркнул Александр Дрозденко.
