07:53 07.05.2026
Дмитриев задался вопросом, сможет ли ЕС связать хантавирус и энергокризис

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. . Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, используют ли европейские бюрократы хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своего энергокризиса.
"Будут ли бюрократы ЕС/Великобритании пытаться использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания своих энергетических локдаунов?", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост газеты Wall Street Journal в той же социальной сети с новостью о том, что швейцарские чиновники спешат отследить контакты мужчины, который был госпитализирован в Цюрихе со штаммом хантавируса.
В среду кабмин конфедерации сообщил, что случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии, заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике.
Сообщается, что заразившийся – мужчина, который путешествовал по Южной Америке с женой. Они вернулись в конце апреля, и после появления симптомов заболевания мужчина отправился в больницу, предварительно проконсультировавшись со своим семейным врачом по телефону. Его немедленно поместили в изоляцию. Лабораторные исследования подтвердили у него вирус Андес - один из наиболее опасных разновидностей хантавируса.
Отмечается, что в настоящее время кантональные власти расследуют, контактировал ли пациент с другими людьми во время болезни. Федеральное управление здравоохранения находится в контакте с ВОЗ и внимательно следит за развитием ситуации, указали в кабмине.
Ранее в среду ВОЗ сообщила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес, он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии. Общее число заразившихся достигло восьми человек после того, как еще одни случай заражения был выявлен у пациента, вернувшегося в Швейцарию. Трое скончались.
ШвейцарияРоссияВеликобританияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗЕвросоюзВ мире
 
 
