Дело о хищении при строительстве Центра гимнастики в Сочи направили в суд

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 миллиарда рублей", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных.