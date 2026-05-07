Дело о хищении при строительстве Центра гимнастики в Сочи направили в суд

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных.