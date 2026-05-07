23:08 07.05.2026
В Дагестане женщина, избившая до смерти дочь, получила десять лет колонии

  • Жительница дагестанского Каспийска избила свою трехлетнюю дочь, после чего девочка впала в кому и скончалась спустя месяц в больнице.
  • Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
  • Дети осужденной переданы под опеку в другую семью.
МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска, жестоко избившая свою дочь, после чего девочка умерла спустя месяц, проговорена к 10 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.
В апреле 2025 года в реанимации в Каспийске, не приходя в сознание, скончалась 3-летняя девочка, которую, по данным следствия, избила мать в приступе ярости. Женщина была арестована.
"Каспийский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей)… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
Установлено, что 20 марта 2025 года у себя дома в Каспийске женщина избила свою дочь, нанеся множественные удары рукой по лицу и затылку.
Девочка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице.
Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова сообщила тогда агентству, что дети женщины переданы под опеку в другую семью.
