В Дагестане женщина, избившая до смерти дочь, получила десять лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница дагестанского Каспийска избила свою трехлетнюю дочь, после чего девочка впала в кому и скончалась спустя месяц в больнице.

Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дети осужденной переданы под опеку в другую семью.

МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска, жестоко избившая свою дочь, после чего девочка умерла спустя месяц, проговорена к 10 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

В апреле 2025 года в реанимации в Каспийске , не приходя в сознание, скончалась 3-летняя девочка, которую, по данным следствия, избила мать в приступе ярости. Женщина была арестована.

"Каспийский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей)… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Установлено, что 20 марта 2025 года у себя дома в Каспийске женщина избила свою дочь, нанеся множественные удары рукой по лицу и затылку.

Девочка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице.