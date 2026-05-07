Мотоциклиста, сбившего актрису Добромилову, отправили под домашний арест

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда", - решил суд.