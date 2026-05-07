Мотоциклиста, сбившего актрису Добромилову, отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест мотоциклиста, насмерть сбившего актрису Ксению Добромилову.
- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда", - решил суд.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы она служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".