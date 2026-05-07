Андреева с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла хорватку Антонию Рузич во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу стартовавшей со второго круга россиянки, которая является седьмой ракеткой мира. Рузич располагается на 59-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт (34-я ракетка мира) и Викторией Голубич (90) из Швейцарии.