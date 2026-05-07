У краснокнижных аистов Амура и Зеи вылупились первые птенцы
10:54 07.05.2026
У краснокнижных аистов Амура и Зеи вылупились первые птенцы

У краснокнижных аистов Амура и Зеи вылупились первые два птенца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У краснокнижных аистов Амура и Зеи вылупились первые два птенца.
  • Под круглосуточным онлайн-видеонаблюдением находятся также два гнезда дальневосточных аистов в Муравьевском парке, где тоже отмечается "пополнение".
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая – РИА Новости. Первые два птенца вылупились у краснокнижных дальневосточных аистов Амура и Зеи, за гнездом которых в Березовском заказнике Амурской области наблюдают через видеотрансляцию, сообщил орнитолог, биолог, научный сотрудник Муравьевского парка Антон Сасин.
"За сутки в гнезде аистов Амура и Зеи вылупился уже второй птенец. Первого родитель уже пытается кормить, но пока как-то неуклюже. Вывалил порцию рыбы далековато от птенца, что даже не понятно, смог ли птенец дотянуться и хоть что-то оттуда достать. Новорожденному птенчику пока не до еды", - написал Сасин в аккаунте на платформе "Макс".
По словам ученого, вылупление началось спустя 33 дня после откладки первого яйца. Сейчас самый интересный период наблюдения - кормления и ухаживания за птенцами, отметил биолог.
Всего, как и в прошлые года, в этом сезоне у Амура и Зеи четыре яйца. За 7 лет видеонаблюдения у этой пары пять яиц было только один раз в 2020 году. Аисты вернулись с зимовки в конце марта и сразу начали ремонтировать гнездо. Оно находится в Березовском заказнике, недалеко от села Березовка в Ивановском районе Амурской области.
Также под круглосуточным онлайн-видеонаблюдением находятся два гнезда дальневосточных аистов в Муравьевском парке, которые были подключены в 2025 и 2026 годах. Там тоже отмечается "пополнение".
"В одном из гнезд аистов в Муравьевском заказнике отметил уже четыре птенца", - написал Сасин.
Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России: занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красный список МСОП. Гнездится только в бассейне Амура – в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях. Как и другие аисты, дальневосточный использует одно и то же гнездо несколько лет подряд.
