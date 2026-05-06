МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Невыполнение минских соглашений лучше всего демонстрирует ложь Запада в отношении подписанных им договоренностей, заявил в интервью РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
По словам Додика, западники всегда лгали, когда подписывали какие-либо соглашения.
"Это лучше всего видно на примере минских соглашений, где они упорно лгали, что некоторые из участников и признали. И (экс-президент Франции Франсуа - ред.) Олланд, и (экс-канцлер Германии Ангела - ред.) Меркель сказали, что это была всего лишь уловка, чтобы вооружить Украину... Это говорит нам и о том, что они всегда пытаются утвердить себя за счет других", - сказал Додик.
По его словам, это подтверждается и на примере Дейтонского мирного соглашения, подписанного в Америке, "где навязана структура, в которой иностранцы принимают решения о Боснии и Герцеговине".
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ из 13 пунктов предусматривал меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО Олланд, Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
