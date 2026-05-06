"Помню, как Саша плакал": Вяльбе рассказала, кто довел Легкова до слез

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что олимпийский чемпион Александр Легков плакал из-за обвинений по итогам доклада Ричарда Макларена.
- Она призналась, что сама очень часто плакала, но никто этого не видел.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости рассказала, как олимпийский чемпион Александр Легков плакал из-за обвинений по итогам доклада Ричарда Макларена, а для нее этот период стал самым сложным на посту президента ФЛГР.
"В 2016-2017 годах наплакалась на всю оставшуюся жизнь, - призналась Вяльбе. - Когда были эти суды, отстранения. Это был свалившийся с неба огромный камень, который меня придавил. Когда все это случилось - доклад Макларена, Гриша Родченков, - был момент, когда приехал Легков. Помню, как Саша плакал. И у меня появилась внутренняя установка: "А вот ты не имеешь права показать слабость!"
"Да, я очень часто тогда плакала, но никто из ребят и девчонок этого не видел. Я всегда и всюду была с ними. Это как в семье: если что-то случается, всегда хочешь оградить ребенка. Тяжелый, но тоже опыт. Меня всегда больше всего расстраивает несправедливость. И когда ты почти бессилен. Но надо доказывать правоту. И я очень рада, что лыжники выиграли все суды", - подчеркнула Вяльбе.
В конце 2017 года 11 российских лыжников в числе 43 других российских спортсменов были признаны комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) нарушившими антидопинговые правила и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Решения основывались, в том числе, на показаниях экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. 42 спортсмена подали апелляции в CAS.
Впоследствии CAS удовлетворил апелляции 28 спортсменов на это решение, среди которых были лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева. Апелляции еще 11 россиян (в том числе Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко) удовлетворены частично.