"Помню, как Саша плакал": Вяльбе рассказала, кто довел Легкова до слез

"Да, я очень часто тогда плакала, но никто из ребят и девчонок этого не видел. Я всегда и всюду была с ними. Это как в семье: если что-то случается, всегда хочешь оградить ребенка. Тяжелый, но тоже опыт. Меня всегда больше всего расстраивает несправедливость. И когда ты почти бессилен. Но надо доказывать правоту. И я очень рада, что лыжники выиграли все суды", - подчеркнула Вяльбе.