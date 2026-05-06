Вяльбе обрисовала ситуацию со спонсорами в лыжных гонках

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Нынешние спонсоры Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) продолжат финансирование лыжного направления после объединения федераций, сообщила в интервью РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
18 мая состоится конференция ФЛГР, на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в марте был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации.
"В связи с тем, что мы все-таки остаемся достаточно автономными, все спонсоры и партнеры, которые были у федерации, остаются только для нас, - подчеркнула Вяльбе. - Деньги в общую копилку не скидываем, у каждого свой счет. Если Дмитрий Александрович найдет дополнительные средства для наших шести видов спорта, то пока договорились, что они будут делиться поровну. А дальше уже все будет зависеть от ситуации. Если у кого-то проблемы, то им в первую очередь окажут помощь".