15:24 06.05.2026 (обновлено: 15:29 06.05.2026)
Вяльбе обрисовала ситуацию со спонсорами в лыжных гонках

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нынешние спонсоры Федерации лыжных гонок России продолжат финансирование лыжного направления после объединения федераций, сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
  • 18 мая состоится конференция ФЛГР, на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Нынешние спонсоры Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) продолжат финансирование лыжного направления после объединения федераций, сообщила в интервью РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
18 мая состоится конференция ФЛГР, на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в марте был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации.
"В связи с тем, что мы все-таки остаемся достаточно автономными, все спонсоры и партнеры, которые были у федерации, остаются только для нас, - подчеркнула Вяльбе. - Деньги в общую копилку не скидываем, у каждого свой счет. Если Дмитрий Александрович найдет дополнительные средства для наших шести видов спорта, то пока договорились, что они будут делиться поровну. А дальше уже все будет зависеть от ситуации. Если у кого-то проблемы, то им в первую очередь окажут помощь".
"Общалась и с "Лукойлом", и с "Фосагро". Все хорошо. Изначально были сомнения и вопросы, да. Не только наши партнеры, но и других федераций подчеркивали, что не готовы спонсировать всех остальных. И это нормально", - добавила президент ФЛГР.
СпортРоссияДмитрий СвищевЕлена ВяльбеФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Госдума РФЛУКОЙЛ
 
