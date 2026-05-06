Посетитель на фотовыставке "Маршалы Великой Победы" на улице Арбат в Москве. Архивное фото

Посетитель на фотовыставке "Маршалы Великой Победы" на улице Арбат в Москве

Опрос показал, что россияне думают про фильмы о Великой Отечественной войне

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 70 % россиян считают, что сегодня фильмов о Великой Отечественной войне недостаточно, только 21 % опрошенных удовлетворены количеством такого контента.

40 % опрошенных хотят видеть экранизации реальных событий войны, еще 39 % ждут историй о простых людях и жизни в тылу.

Запросы мужчин и женщин различаются: женщины чаще хотят видеть истории солдатских матерей, мужчины — экранизации реальных событий.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% россиян считают, что сегодня фильмов о Великой Отечественной войне недостаточно, только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство россиян (79% - ред.) считают, что фильмов о Великой Отечественной войне сегодня не хватает: только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента", - говорится в сообщении.

При этом, 40% опрошенных хотят видеть экранизации реальных событий войны, еще 39% ждут историй о простых людях и жизни в тылу. Биографии героев интересуют 31% респондентов, истории солдатских матерей – 28%, а еще 27% россиян хотели бы видеть больше документального кино.

Аналитики выяснили, что запросы мужчин и женщин заметно различаются: женщины значительно чаще хотят видеть на экране истории солдатских матерей - их выбрали 35% против 21% у мужчин. Мужчины чаще хотят видеть экранизации реальных событий - 48% против 32% у женщин.

Опрос был проведен аналитиками холдинга ON Медиа к 9 мая среди 1460 респондентов старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.