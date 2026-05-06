Опрос показал, что россияне думают про фильмы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% россиян считают, что сегодня фильмов о Великой Отечественной войне недостаточно, только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом, 40% опрошенных хотят видеть экранизации реальных событий войны, еще 39% ждут историй о простых людях и жизни в тылу. Биографии героев интересуют 31% респондентов, истории солдатских матерей – 28%, а еще 27% россиян хотели бы видеть больше документального кино.
Аналитики выяснили, что запросы мужчин и женщин заметно различаются: женщины значительно чаще хотят видеть на экране истории солдатских матерей - их выбрали 35% против 21% у мужчин. Мужчины чаще хотят видеть экранизации реальных событий - 48% против 32% у женщин.
Опрос был проведен аналитиками холдинга ON Медиа к 9 мая среди 1460 респондентов старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) – контентный холдинг, в который входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.