01:37 06.05.2026 (обновлено: 10:58 06.05.2026)
Инфекционист рассказал, может ли хантавирус перерасти в эпидемию

Прививка. Архивное фото
  • Начало эпидемии хантавируса исключено, так как инфекция не передается от человека к человеку.
  • Хантавирус передается только от грызунов к человеку и может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Начало эпидемии хантавируса исключено, поскольку инфекция не передается от человека к человеку, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.
Ранее в ВОЗ сообщили, что на круизном лайнере в Атлантике подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.
"Хантавирус передается только от грызунов к человеку, от человека к человеку не передается. Поэтому никакой эпидемии быть не может", - сказал инфекционист.
Никифоров не исключил локальные вспышки заболевания. Так, во время корейской войны среди американцев, которые долгое время находились в окопах и имели контакт с грызунами, заболеваемость хантавирусом составляла по 20-30 человек в одной землянке.
Эксперт отметил, что на евро-азиатском континенте в целом и в России в частности хантавирусная инфекция представлена только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, особенности которой хорошо изучены.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
