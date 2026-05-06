Инфекционист рассказал, может ли хантавирус перерасти в эпидемию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало эпидемии хантавируса исключено, так как инфекция не передается от человека к человеку.
- Хантавирус передается только от грызунов к человеку и может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Начало эпидемии хантавируса исключено, поскольку инфекция не передается от человека к человеку, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.
"Хантавирус передается только от грызунов к человеку, от человека к человеку не передается. Поэтому никакой эпидемии быть не может", - сказал инфекционист.
Никифоров не исключил локальные вспышки заболевания. Так, во время корейской войны среди американцев, которые долгое время находились в окопах и имели контакт с грызунами, заболеваемость хантавирусом составляла по 20-30 человек в одной землянке.
Эксперт отметил, что на евро-азиатском континенте в целом и в России в частности хантавирусная инфекция представлена только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, особенности которой хорошо изучены.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.