Умерла ветеран Великой Отечественной войны Нина Косицкая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, военврач, а в мирные годы педиатр Нина Косицкая скончалась в возрасте 104 лет в городе Слободской Кировской области, сообщила глава города Ирина Желвакова.

"Четырнадцатого января 2026 года, в свой 104-ый день рождения, Нина Михайловна Косицкая, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Слободского делилась со мной своими планами на жизнь. Дожить до Дня Победы тоже было в ее планах. Не случилось. Вчера Нины Михайловны не стало. До Дня Победы она не дожила всего несколько дней", - написала Желвакова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она выразила соболезнования родным и близким ветерана, ее большой и дружной семье и жителям Слободского.

"В памяти многих поколений жителей нашего города она навсегда останется человеком, внесшим свой вклад в Победу 1945-го года, и заботливым детским доктором", - подчеркнула глава города.

Согласно данным сайта кировской областной организации ветеранов, Косицкая родилась в селе Сурское Ульяновской области в 1922 году, закончила педиатрический факультет Казанского мединститута. В 1943 году ее послали на курсы военно-полевой хирургии, окончив которые она отправилась в действующую армию, где служила в медсанбате.