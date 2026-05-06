11:36 06.05.2026
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Нина Косицкая

© Фото опубликовано главой города Слободского Ириной Желваковой
© Фото опубликовано главой города Слободского Ириной Желваковой
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны, военврач и педиатр Нина Косицкая скончалась в возрасте 104 лет в городе Слободской Кировской области.
  • Нина Косицкая участвовала в освобождении Варшавы и Берлина и закончила войну в звании капитана медицинской службы.
  • За свои заслуги Нина Косицкая была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и несколькими медалями.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, военврач, а в мирные годы педиатр Нина Косицкая скончалась в возрасте 104 лет в городе Слободской Кировской области, сообщила глава города Ирина Желвакова.
"Четырнадцатого января 2026 года, в свой 104-ый день рождения, Нина Михайловна Косицкая, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Слободского делилась со мной своими планами на жизнь. Дожить до Дня Победы тоже было в ее планах. Не случилось. Вчера Нины Михайловны не стало. До Дня Победы она не дожила всего несколько дней", - написала Желвакова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она выразила соболезнования родным и близким ветерана, ее большой и дружной семье и жителям Слободского.
"В памяти многих поколений жителей нашего города она навсегда останется человеком, внесшим свой вклад в Победу 1945-го года, и заботливым детским доктором", - подчеркнула глава города.
Согласно данным сайта кировской областной организации ветеранов, Косицкая родилась в селе Сурское Ульяновской области в 1922 году, закончила педиатрический факультет Казанского мединститута. В 1943 году ее послали на курсы военно-полевой хирургии, окончив которые она отправилась в действующую армию, где служила в медсанбате.
Вместе с однополчанами Косицкая участвовала в освобождении Варшавы и Берлина, где сфотографировалась с другими бойцами на фоне развалин рейхстага. Войну закончила в звании капитана медицинской службы, награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". После войны работала педиатром.
 
СлободскойКировская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
