СМИ: США в ближайшие дни ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму
23:41 06.05.2026 (обновлено: 23:52 06.05.2026)
СМИ: США в ближайшие дни ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму

Axios: США в ближайшие два дня ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму

  • США ожидают ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает издание Axios.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании течение ближайших двух дней, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижении сделки. При этом ведущий Fox News Брет Байер утверждает, что американский лидер рассчитывает договориться с Тегераном в течение недели.
"Американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов", - пишет издание.
Как заявил Axios один из источников, стороны пока не достигли договоренности, но близки к ней.
Как ранее сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
