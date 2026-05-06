23:31 06.05.2026
Умеров на этой неделе отправится на встречу с Уиткоффом, сообщили СМИ

Bloomberg: Умеров на этой неделе отправится в Майами на встречу с Уиткоффом

Рустем Умеров. Архивное фото
  • Переговорщик от Украины Рустем Умеров на этой неделе отправится в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, передает агентство Блумберг.
  • Источники не приводят подробностей по поводу тематики встречи.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переговорщик от Украины по урегулированию, секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, как ожидается, на этой неделе отправится в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Главный украинский переговорщик Рустем Умеров, как ожидается, отправится в Майами на встречу со специальным посланником США Стивом Уиткоффом уже на этой неделе", - передает агентство.
Источники агентства, в том числе чиновник Белого дома, не стали приводить подробностей по поводу тематики встречи.
Во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Умеров уехал в заграничную командировку на фоне обнародования новых аудиозаписей по делу о коррупции бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало вторую часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
