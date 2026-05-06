На Украине отменили ограничения на выезд для части женщин-чиновников

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины отменил ограничения на выезд из страны для отдельных категорий женщин-чиновников, изменения не коснутся депутатов Верховной рады, руководителей министерств, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения. Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.