На Украине отменили ограничения на выезд для части женщин-чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабмин Украины отменил ограничения на выезд из страны для отдельных категорий женщин-чиновников.
- Изменения не коснутся ключевых руководителей органов госвласти и их заместителей, включая членов кабмина, руководства министерств и центральных органов власти.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кабмин Украины отменил ограничения на выезд из страны для отдельных категорий женщин-чиновников, изменения не коснутся депутатов Верховной рады, руководителей министерств, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.
"Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения. Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что изменения не касаются ключевых руководителей органов госвласти и их заместителей, в частности членов кабмина, руководства министерств и центральных органов власти, офиса Владимира Зеленского, СБУ, Совета нацбезопасности и обороны, Нацбанка, депутатов парламента, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров офиса генпрокурора.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений государственных органов. Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения, которые действуют с февраля 2022 года, госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.
На Украине обсуждают отмену разрешения на выезд молодежи
21 апреля, 12:58