Власти США надеются, что бой UFC в Белом доме станет невероятным зрелищем - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:52 06.05.2026
Власти США надеются, что бой UFC в Белом доме станет невероятным зрелищем

Моника Кроули: бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет невероятным зрелищем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США надеются, что запланированный на 14 июня бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет невероятным зрелищем.
  • Строительство октагона для предстоящего боя начнется в конце мая.
ВАШИНГТОН, 6 май - РИА Новости. Власти США надеются, что запланированный на 14 июня бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет невероятным зрелищем, сообщила глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.
"Это будет самое невероятное зрелище, настоящий спектакль", - заявила Кроули в интервью изданию Breitbart News.
Кроули добавила, что строительство октагона для предстоящего боя начнётся в конце мая.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей.
