Власти США надеются, что бой UFC в Белом доме станет невероятным зрелищем

ВАШИНГТОН, 6 май - РИА Новости. Власти США надеются, что запланированный на 14 июня бой UFC на Южной лужайке Белого дома станет невероятным зрелищем, сообщила глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.
"Это будет самое невероятное зрелище, настоящий спектакль", - заявила Кроули в интервью изданию Breitbart News.
Кроули добавила, что строительство октагона для предстоящего боя начнётся в конце мая.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей.