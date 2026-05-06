Треть российских учителей составляют молодые люди до 39 лет

10:32 06.05.2026 (обновлено: 11:19 06.05.2026)
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет, их более 346 тысяч, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тысяч учителей до 39 лет – 32,5% от общего количества учителей", - отметил Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению.
Министр добавил, что в России с каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога: в 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направления подготовки в сфере "Образование и педагогические науки" превысило 546 тысяч. По данным Кравцова, ежедневно вузы получали порядка 10 тысяч заявлений на педагогические специальности, а конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место.
