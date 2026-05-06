"Это грубо": зачем Трусова овладела трештоком и лупит словом как Аршавин

Александра Игнатова (Трусова) возвращается в спорт с программой максимум — четверные прыжки, жажда побед и шпильки в адрес соперниц. РИА Новости разбирается, зачем Русская ракета готовится стать королевой трештока.

"Не просто сделать брови домиком и открыть рот"

Трешток в фигурном катании пока редкость. Но Трусова с ее харизмой, репутацией и личной историей способна изменить расклад.

Она никогда не стремилась сглаживать углы и притворяться той, кем не является, ради общественного одобрения. У нее свои способы получить респект, в том числе собственный — быть первой, самой сильной и выдающейся. И даже после паузы в карьере по вроде бы серьезному поводу, — создание семьи и рождение ребенка, — она продолжает гнуть свою линию, хотя и сама до конца это не осознает. Может, Саша не в курсе, но ни одной фигуристке еще не удавалось в такие короткие сроки восстановить четверной после родов. Она буквально первая, единственная и уникальная.

В своем влоге Саша сделала внезапный выпад в сторону соперниц, естественно, не называя конкретных имен: "Мне нравится катать разное. Раньше мне было сложнее катать медленное, потому что я считаю, что надо понимать, о чем ты катаешь. А не просто тебе сказали сделать брови домиком и открыть рот. Мне сложно катать то, что я не понимаю, что я никогда не чувствовала".

Слова про "брови домиком" выглядит как прорвавшаяся обида за многолетние нападки СМИ и болельщиков на саму Сашу в сравнении ее с теми, кто, на их взгляд, лучше передает образ и чувствует музыку. Можно даже было бы назвать конкретные имена антиподов Трусовой из числа тех, с кем она непосредственно соревновалась. Фигурное катание — отчаянно субъективный вид спорта, так что если чувство музыки еще можно измерить попаданием в ритм, то передачу образа формализовать и посчитать математически невозможно. Но условные "брови домиком" общество готово принимать за актерское мастерство, и Трусовой постоянно доставалось за нежелание такому же формату женственности/чувственности соответствовать. Теперь она нашла в себе силы и смелость высказаться.

Прилизанная искренность ей чужда

Когда-то слова "ваши ожидания — ваши проблемы" сделали народного героя и любимца публики Андрея Аршавина одним из самых ненавидимых людей в стране. Хотя они были сказаны после разочаровывающей игры сборной России на Евро-2012 конкретному человеку в конкретной ситуации, Андрею много лет не могли простить эту обиду.

Трусова же прямо с таких слов начинает свое возвращение на лед. Отвечая на вопрос, чувствует ли она давление от ожиданий болельщиков по поводу своего камбэка, Саша не стала притворяться: "Нет. Я не отвечаю за их ожидания. Может быть, это грубо, конечно". На фоне огромной поддержки болельщиков в адрес Трусовой в соцсетях и в реальной жизни, в частности, на шоу Этери Тутберидзе, эти слова действительно звучат грубо.

Многие пиарщики, будь Трусова их клиентом, выдали бы ей методичку с выверенными ответами на все случаи жизни, и на такой тоже: конечно, я чувствую давление, это большая ответственность, я постараюсь никого не подвести. Я чувствую вашу поддержку и любовь, это меня так окрыляет, бла-бла… Примерно такой ответ Саши большинство людей сочло бы социально приемлемым. Но она бы так никогда в жизни не ответила. И, может, даже сразу уволила бы агента с его методичками, от которых за километр несет стиральным порошком - такая прилизанная искренность Трусовой чужда.

Похоже, ее правда окрыляют не болельщики и не слова обожания, пусть их бывает приятно послушать. У нее мощнейший внутренний мотивационный радар - она не сомневается в своей уникальности по базовым настройкам. На эту железную иглу удобно нанизывать достижения-бусины любой формы и тяжести — хоть первый в истории женский четверной лутц, хоть первые в истории 100 баллов за технику, хоть 5 четверных прыжков в одной программе.

« "Потому что я не все, ха-ха. Потому что скучно. Я и без соревнований восстанавливала четверные — мне скучно без них", — говорит Саша.

© Фото : Социальные сети Александры Трусовой Александра Трусова и Макар Игнатов © Фото : Социальные сети Александры Трусовой Александра Трусова и Макар Игнатов

В этом кокетливом "я не все" заложена истинная суть спортсмена. Когда эго раскрывается до размеров, заметных в других галактиках, но в первую очередь благодаря реальным результатам, а не словам. Навскидку не припомнить, кто бы еще из фигуристов мог таким образом высказаться о себе и не выглядеть при этом смешно.