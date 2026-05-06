Трамп собирается обсудить с Си Цзиньпином Иран, торговлю и энергоресурсы

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, энергоносители и ситуацию вокруг Ирана, сообщила глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг ИРИ.
"Торговля стоит на первом месте в списке, Иран, мировые поставки нефти и энергетические маршруты", - сказала Кроули в интервью изданию Breitbart.
По словам главы службы протокола, Трамп проводит глобальную перестройку баланса сил, и Китайская Народная Республика это понимает, поэтому не проявляет нервозности.
Кроули также выразила мнение, что американский президент идет на встречу с китайским лидером, "держа все карты в руках".
Трамп в ночь на 12 апреля пригрозил Китаю большими проблемами в случае, если КНР окажет военную помощь ИРИ. Американский лидер 26 апреля заявил, что Китайская Народная Республика "ведет себя" в ситуации с Ираном "лучше, чем могла бы".