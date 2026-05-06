Трамп собирается обсудить с Си Цзиньпином Иран, торговлю и энергоресурсы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, энергоносители и ситуацию вокруг Ирана.

Трамп заявил, что Китайская Народная Республика "ведет себя" в ситуации с Ираном "лучше, чем могла бы".

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, энергоносители и ситуацию вокруг Ирана, сообщила глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.

Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином . Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг ИРИ.

"Торговля стоит на первом месте в списке, Иран , мировые поставки нефти и энергетические маршруты", - сказала Кроули в интервью изданию Breitbart.

По словам главы службы протокола, Трамп проводит глобальную перестройку баланса сил, и Китайская Народная Республика это понимает, поэтому не проявляет нервозности.

Кроули также выразила мнение, что американский президент идет на встречу с китайским лидером, "держа все карты в руках".