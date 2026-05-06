Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил руководство CNN в разрушении наследия умершего Теда Тернера - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 06.05.2026
Трамп обвинил руководство CNN в разрушении наследия умершего Теда Тернера

Трамп: руководство CNN сделало телеканал повесточным

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп почтил память умершего основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении его наследия.
  • По словам президента, "детище" Тернера превратили в "повесточный" канал.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почтил память скончавшегося основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении наследия его создателя, выразив надежду, что новые владельцы смогут вернуть былую славу телеканалу и доверие аудитории.
Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что его основатель Тед Тернер скончался в возрасте 87 лет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве
15 ноября 2025, 13:10
"Тед Тернер, один из величайших людей всех времен, только что скончался. Он основал CNN, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его "детище" и уничтожило его. Канал стал "повесточным" — воплощением всего того, что Тед не разделял. Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнее доверие и славу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский бизнесмен Тед Тернер в 1980 году основал телеканал CNN, ставший первым кабельным телеканалом, осуществлявшим вещание круглосуточно.
Тернер известен также как инициатор и главный спонсор Игр доброй воли, а также как бывший муж актрисы Джейн Фонды. Он активно выступал за уничтожение ядерного оружия.
Трамп отчитывает журналистку CNN, потому что она мало улыбается - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
4 февраля, 01:47
В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за влияние на развитие событий в мире. Это произошло на фоне операции "Буря в пустыне", освещение которой с мест и принесло известность телеканалу CNN.
В 1996 году CNN и другие каналы Turner Broadcasting System вошли в состав медиакорпорации Time Warner, где Тернер занял один из руководящих постов. Однако в 2001 году после слияния Time Warner и AOL Тернер фактически был отстранен от управления, хотя и сохранил пост вице-президента в объединенной компании. В 2003 году он сложил с себя полномочия вице-президента и остался лишь членом совета директоров. В 2006 году Тернер покинул совет директоров Time Warner.
После ухода из совета директоров Time Warner Тернер сосредоточился на проектах по защите окружающей среды, ядерному разоружению и контролю над рождаемостью.
Состояние Тернера по данным журнала Forbes на май 2026 года оценивается в 2,8 миллиарда долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Би-би-си пытается добиться досудебного отклонения иска Трампа, пишет Times
13 января, 11:13
 
В миреСШАТед ТернерДональд ТрампДжейн ФондаTurner Broadcasting SystemForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала