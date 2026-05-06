Трамп обвинил руководство CNN в разрушении наследия умершего Теда Тернера

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почтил память скончавшегося основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении наследия его создателя, выразив надежду, что новые владельцы смогут вернуть былую славу телеканалу и доверие аудитории.

В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за влияние на развитие событий в мире. Это произошло на фоне операции "Буря в пустыне", освещение которой с мест и принесло известность телеканалу CNN.