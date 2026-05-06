Трамп обвинил руководство CNN в разрушении наследия умершего Теда Тернера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп почтил память умершего основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении его наследия.
- По словам президента, "детище" Тернера превратили в "повесточный" канал.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почтил память скончавшегося основателя CNN Теда Тернера и обвинил руководство телеканала в разрушении наследия его создателя, выразив надежду, что новые владельцы смогут вернуть былую славу телеканалу и доверие аудитории.
Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что его основатель Тед Тернер скончался в возрасте 87 лет.
Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве
15 ноября 2025, 13:10
"Тед Тернер, один из величайших людей всех времен, только что скончался. Он основал CNN, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его "детище" и уничтожило его. Канал стал "повесточным" — воплощением всего того, что Тед не разделял. Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнее доверие и славу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский бизнесмен Тед Тернер в 1980 году основал телеканал CNN, ставший первым кабельным телеканалом, осуществлявшим вещание круглосуточно.
Тернер известен также как инициатор и главный спонсор Игр доброй воли, а также как бывший муж актрисы Джейн Фонды. Он активно выступал за уничтожение ядерного оружия.
В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за влияние на развитие событий в мире. Это произошло на фоне операции "Буря в пустыне", освещение которой с мест и принесло известность телеканалу CNN.
В 1996 году CNN и другие каналы Turner Broadcasting System вошли в состав медиакорпорации Time Warner, где Тернер занял один из руководящих постов. Однако в 2001 году после слияния Time Warner и AOL Тернер фактически был отстранен от управления, хотя и сохранил пост вице-президента в объединенной компании. В 2003 году он сложил с себя полномочия вице-президента и остался лишь членом совета директоров. В 2006 году Тернер покинул совет директоров Time Warner.
После ухода из совета директоров Time Warner Тернер сосредоточился на проектах по защите окружающей среды, ядерному разоружению и контролю над рождаемостью.
Состояние Тернера по данным журнала Forbes на май 2026 года оценивается в 2,8 миллиарда долларов.