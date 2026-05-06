Трамп считает возможным достичь соглашения с Ираном до середины мая
18:31 06.05.2026 (обновлено: 18:39 06.05.2026)
Трамп считает возможным достичь соглашения с Ираном до середины мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего вылета в Китай в середине мая.
  • По его словам, заключение соглашения с Ираном до его поездки в Китай было бы идеальным, хотя и не обязательным.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего вылета в Китай в середине мая.
В интервью изданию PBS главу Белого дома спросили, допускает ли он вероятность достичь соглашения с Ираном до того, как отправится в Китай в середине мая.
"Да, это возможно. Это было бы идеально. Это не обязательно должно случиться, но это было бы идеально", - ответил Трамп.
