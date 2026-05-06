Казахстан должен провести реформу вооруженных сил, заявил Токаев
13:26 06.05.2026 (обновлено: 01:20 07.05.2026)
Казахстан должен провести реформу вооруженных сил, заявил Токаев

Токаев: Казахстан должен нарастить оборонный потенциал за два года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна провести реформу вооруженных сил и нарастить оборонный потенциал за два года.
  • Он подчеркнул, что это требование нынешнего нестабильного времени и стратегически важная задача.
АСТАНА, 6 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на праздничном мероприятии в честь Дня защитника Отечества заявил, что стране нужны реформа вооруженных сил и повышение оборонного потенциала за два года.
"Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию вооруженных сил.... Необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки — в течение двух лет", — цитирует его пресс-служба.
Президент Казахстана пояснил, что это связано с нестабильным, турбулентным временем. Он считает, что все конфликты следует решать дипломатическими средствами и переговорами. Тем не менее, по словам главы республики, страна должна быть готовой отстаивать интересы и с более жестких позиций.
Между тем, он указал на важность соблюдения международного права и пообещал укреплять дружественные связи со всеми странами мира.
"Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки", — добавил Токаев.
День защитника Отечества отмечают в Казахстане 7 мая. В 1992 году в эту дату возглавлявший на тот момент республику президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. С 2012 года праздник стал государственным и выходным днем. Официальные мероприятия в честь него начались в стране в среду.
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевНурсултан Назарбаев
 
 
