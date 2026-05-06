Казахстан должен провести реформу вооруженных сил, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна провести реформу вооруженных сил и нарастить оборонный потенциал за два года.

Он подчеркнул, что это требование нынешнего нестабильного времени и стратегически важная задача.

АСТАНА, 6 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на праздничном мероприятии в честь Дня защитника Отечества заявил, что стране нужны реформа вооруженных сил и повышение оборонного потенциала за два года.

"Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию вооруженных сил.... Необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки — в течение двух лет", — цитирует его пресс-служба.

Президент Казахстана пояснил, что это связано с нестабильным, турбулентным временем. Он считает, что все конфликты следует решать дипломатическими средствами и переговорами. Тем не менее, по словам главы республики, страна должна быть готовой отстаивать интересы и с более жестких позиций.

Между тем, он указал на важность соблюдения международного права и пообещал укреплять дружественные связи со всеми странами мира.

"Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки", — добавил Токаев.