Медведев высказался о бойкоте турниров

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что если теннисисты решат бойкотировать турниры Большого шлема из-за низких призовых, он присоединится к ним.

В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн.