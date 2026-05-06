Медведев высказался о бойкоте турниров

Теннис
 
19:00 06.05.2026 (обновлено: 19:09 06.05.2026)
Медведев о бойкоте турниров: если игроки считают это правильным, я это поддержу

  • Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что присоединится к бойкоту турниров Большого шлема из-за низких призовых, если такое решение примут теннисисты.
  • Двадцать ведущих теннисистов, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразили недовольство малым увеличением призового фонда «Ролан Гаррос».
  • Организаторы «Ролан Гаррос» объявили о повышении призового фонда турнира на 9,53% по сравнению с 2025 годом.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что если теннисисты решат бойкотировать турниры Большого шлема из-за низких призовых, он присоединится к ним.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
"Я с того момента, как начал карьеру, всегда говорил примерно одни и те же вещи. Я не президент какой-то федерации, я просто игрок, поэтому я поддерживаю любую инициативу, которая может помочь где-то игрокам. Если занимающиеся этим люди, игроки считают, что это правильно, то я это поддержу. Насколько я понимаю, проблема в том, что Большие шлемы зарабатывают огромные деньги, что очень круто. В принципе они дают большие деньги нам, но по сравнению с другими видами спорта, другими турнирами - это очень маленький процент. Соответственно, мы хотим, чтобы этот процент был больше. Я за, а что там будет дальше - это уже не мне решать. Но я поддержу игроков, а не турниры, скажем так", - сказал Медведев в интервью BB Tennis.
В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн.
