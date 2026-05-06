ВСУ за сутки потеряли до 280 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере до 280 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.
"Противник потерял до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
