В Сеуле нашли мертвым судью, ужесточившего приговор бывшей первой леди

© AP Photo / Chung Sung-Jun Ким Гон Хи на судебном заседание по обвинению в коррупции в Сеуле

СЕУЛ, 6 мая — РИА Новости. В Сеуле обнаружили мертвым судью Син Чон О, председательствовавшего на апелляционном процессе по делу бывшей первой леди Ким Гон Хи, передает агентство Ренхап

"Судья Высокого суда Сеула Син Чон О, <…> рассматривавший апелляцию по делу супруги бывшего президента Юн Сок Ёля Ким Гон Хи о манипуляциях акциями компании Deutsche Motors и другим обвинениям, был найден мертвым ранним утром 6 мая", — говорится в сообщении.

На месте также обнаружили предсмертную записку. По словам следователей, признаков преступления не было.

"В найденной в кармане одежды рукописной записке содержались слова с извинениями, <…> но не упоминался судебный процесс. Полиция заявила, что придерживается принципа неразглашения содержания записки", — уточняет Ренхап.

Син Чон О был председательствующим судьей уголовной коллегии № 15-2, рассматривавшей апелляцию по делу Ким Гон Хи. Бывшую первую леди обвиняли в махинациях с акциями компании Deutsche Motors, нарушении закона о политических фондах и в посредничестве при взяточничестве. По версии следствия, она получала дорогие подарки, например сумки Chanel и ожерелье Graff, от представителей "Церкви объединения" в обмен на политическое содействие.

В январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к году и восьми месяцам тюрьмы. Ее признали виновной только по делу о взяточничестве, а по остальным обвинениям оправдали из-за недостатка доказательств. Но 28 апреля апелляционный суд отменил оправдание по делу о махинациях с акциями и вменил Ким Гон Хи еще несколько случаев получения подарков.

В результате приговор ужесточили: четыре года тюрьмы и штраф в 50 миллионов вон . Кроме того, суд постановил конфисковать ожерелье Graff и взыскать с супруги бывшего президента еще 20 миллионов вон .