Экономист дал прогноз по росту госдолга США

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдолг США рискует пробить отметку в 40 триллионов долларов уже к осени в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на три месяца, такое мнение высказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В конце марта - почти спустя месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке - госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов.

"Если операция затянется более чем на три месяца, то госдолг может превысить 40 триллионов долларов уже к осени", - полагает Родин

Он объяснил, что расходы на оборону - закупка оружия, зарплата военнослужащих, восстановление объектов, оснащение баз - оказывает давление на госбюджет. Из-за того, что в Штатах он дефицитный, администрации приходится привлекать заемные средства.

Эксперт напомнил, что американский госдолг резко вырос за первые две недели конфликта - более чем на 100 миллиардов долларов.

"Если экономика слабо растет, а социальные и военные расходы повысились, то дыры в бюджете покрывают из заемных средств. В Соединенных Штатах нет возможности заниматься бюджетной консолидацией из-за текущих политических раскладов и отсутствия политической воли у любой из партий", - заключил Табах.