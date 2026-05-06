Рейтинг@Mail.ru
Экономист дал прогноз по росту госдолга США - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 06.05.2026
Экономист дал прогноз по росту госдолга США

РИА Новости: госдолг США к осени может превысить 40 триллионов долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдолг США рискует превысить отметку в 40 триллионов долларов к осени, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на три месяца.
  • Американский госдолг резко вырос за первые две недели конфликта — более чем на 100 миллиардов долларов.
  • Расходы на оборону оказывают давление на госбюджет США, и из-за дефицита бюджета администрации приходится привлекать заемные средства.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдолг США рискует пробить отметку в 40 триллионов долларов уже к осени в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на три месяца, такое мнение высказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
В конце марта - почти спустя месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке - госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Мировые ЦБ распродают американские гособлигации
31 марта, 16:51
"Если операция затянется более чем на три месяца, то госдолг может превысить 40 триллионов долларов уже к осени", - полагает Родин.
Он объяснил, что расходы на оборону - закупка оружия, зарплата военнослужащих, восстановление объектов, оснащение баз - оказывает давление на госбюджет. Из-за того, что в Штатах он дефицитный, администрации приходится привлекать заемные средства.
Эксперт напомнил, что американский госдолг резко вырос за первые две недели конфликта - более чем на 100 миллиардов долларов.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах также считает, что "дыры" в американском бюджете администрация покрывает из заемных средств.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами
24 октября 2025, 06:06
"Если экономика слабо растет, а социальные и военные расходы повысились, то дыры в бюджете покрывают из заемных средств. В Соединенных Штатах нет возможности заниматься бюджетной консолидацией из-за текущих политических раскладов и отсутствия политической воли у любой из партий", - заключил Табах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
7 марта, 19:01
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильАлексей РодинАнтон ТабахЭксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала