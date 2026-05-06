"Сигнал Путину". США ударили по самому верному союзнику в Европе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Михаил Катков. До конца года войска НАТО в Европе могут сократиться на несколько тысяч человек, так как союзники не поддержали действия США в Иране. Прежде всего пострадает Германия, также угроза нависла на Испанией и Италией. Что происходит с европейской безопасностью — в материале РИА Новости.

Терпение лопнуло

В Министерстве войны США сообщили: в ближайшие 6-12 месяцев пять тысяч американских солдат покинут Германию. При этом Дональд Трамп уверен, что воинский контингент сократится "гораздо больше". По его словам, это коснется и Италии, и Испании.

Белый дом принял решение о передислокации практически сразу после того, как Фридрих Мерц публично усомнился в победе США над Ираном. "Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. Однако на данный момент этого не предвидится, потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах", — сказал он во время встречи со школьниками в городе Марсберге.

Трамп воспринял это как личное оскорбление. В ответ назвал канцлера ФРГ слабым и некомпетентным лидером и указал на то, что Вашингтон тратит миллиарды на своих военных в Германии, не оказывающей никакой помощи союзнику в войне с Ираном.

Мерц пока демонстративно спокоен. "Речь идет о контингенте, размещенном Джо Байденом здесь на временной основе… Разговоры об их выводе ведутся уже давно. У нас общая цель, и эта цель должна заключаться в следующем: нельзя допустить, чтобы Иран получил атомную бомбу. И именно этого мы добиваемся вместе", — отметил он.

Трамп еще в свой первый президентский срок, летом 2020-го, собирался вернуть из ФРГ 12 тысяч военных. Всего там 38 тысяч американских солдат, по всей Европе — около 80 тысяч. Тогда Трамп ссылался на то, что Берлин тратит на оборону меньше двух процентов ВВП. Теперь немцы превысили необходимый минимум и задумываются об увеличении расходов до пяти процентов ВВП, но и у хозяина Белого дома выросли запросы. Он хочет, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности.

Судя по всему, в НАТО смирились с таким подходом. "Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о дислокации войск в Германии. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать вкладывать больше средств в оборону", — объяснила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.

Как бы там ни было, структурные изменения не планируются. В частности, Вашингтон не намерен отказываться от авиабазы Рамштайн — крупнейшего иностранного хаба ВВС США; гарнизона Висбаден — американской штаб-квартиры в Европе и Африке; гарнизона Штутгарт — штаба Европейского командования (EUCOM) и Африканского командования (AFRICOM) США, а также от авиабазы Шпангдалем и учебного центра Графенвер. Есть еще медицинский центр Ландштуль — крупнейший военный госпиталь. Кроме того, в Германии находятся американские склады с оружием, в том числе атомным.

Американское сопротивление

Тем не менее, по информации Politico, законодатели попытаются помешать Трампу. Формально их одобрение не требуется, но конгресс может отказать в финансировании передислокации или максимально затянуть этот процесс.

Главы комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам уже выразили несогласие с решением президента.

"Реальность такова, что, даже при том, что союзники стремятся тратить пять процентов ВВП на оборону, преобразование этих инвестиций в военный потенциал, необходимый для принятия на себя основной ответственности за обычное сдерживание, потребует времени. Преждевременное сокращение американского передового присутствия в Европе — до того, как эти возможности будут полностью реализованы, — рискует подорвать нашу политику сдерживания и послать неверный сигнал Владимиру Путину", — говорится в заявлении сенатора Роджера Уикера и конгрессмена Майкла Роджерса. Кстати, оба — республиканцы. Ранее Трамп рассматривал кандидатуру Роджерса на пост главы Пентагона, а Уикер — один из самых последовательных сторонников Израиля и войны с Ираном.

Они советуют главе государства как минимум выводить солдат не в США, а в какую-нибудь другую страну Европы. Кандидат уже есть. Премьер-министр Польши Дональд Туск с радостью примет американских военных.

Газета The New York Times считает, что передислокация пяти тысяч солдат не ослабит безопасность Европы, но серьезно пошатнет там позиции США, усилив недоверие к Вашингтону.

На пороге войны

Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева полагает, что конгресс не способен остановить Трампа. И не верит в восстание против него Республиканской партии.

"Пока республиканцы верны своему лидеру. Это наглядно подтверждают многочисленные голосования по Ирану. К тому же они находятся под влиянием консерваторов, которые давно призывают к выводу войск из Европы. Впрочем, даже если на ноябрьских выборах в парламент в обеих палатах большинство получат демократы, они не затормозят Трампа. Теоретически можно было бы принять специальный закон, ограничивающий президента, но это равноценно выстрелу в ногу, так как когда-нибудь и демократ возглавит государство", — отмечает она.

И продолжает: обида на Мерца послужила эмоциональным толчком, но сама идея давняя. В целом Вашингтон хочет снять с себя бремя европейской безопасности, чтобы перенаправить силы и средства на более важные задачи: борьбу с Ираном, Китаем и так далее.

"Однако это не значит, что американцы собираются вообще бросить Европу, разорвать союз или еще что-то подобное. Они стремятся сбалансировать отношения. Также в Вашингтоне уверены, что ЕС потребуется слишком много времени на формирование собственной системы безопасности, чтобы сейчас переживать об этом", — заключает эксперт.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов призывает не придавать особого значения этому символическому жесту Трампа.

"Если кто и пострадает, то разве что несколько десятков немцев, работающих на американских военных базах, и муниципальные органы власти в этих районах. По всей видимости, в Баварии… Куда более значим вероятный отказ размещать в Германии "Томагавки". Американскими ракетами немцы собирались сдерживать Россию, которая якобы двинется на Европу после победы над Украиной", — напоминает собеседник РИА Новости.