13:06 06.05.2026 (обновлено: 13:09 06.05.2026)
Соловьев прокомментировал попытки мошенников атаковать его

Владимир Соловьёв. Архивное фото
  • Украинские мошенники попытались атаковать некоторых медийных лиц, в том числе Владимира Соловьева, сообщили пранкеры Вован Лексус.
  • Телеведущий заявил, что аферисты не смогли бы ему дозвониться, так как он давно не принимает вызовы с неизвестных номеров.
  • Попытки атак он связал с работой Центров информационно-психологических операций ВСУ.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя попытки телефонных атак в его адрес, заявил РИА Новости, что мошенники не смогли бы ему дозвониться, так как он давно не принимает звонки с неизвестных номеров.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что украинские мошенники попытались атаковать ряд медийных лиц мошенническими звонкими. Среди тех, на кого была направлена атака - телеведущий Соловьев, певец Shaman (Ярослав Дронов).
"Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит", - сказал Соловьев.
Он также связал попытки мошеннических звонков с работой Центров информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО), отметив, что ему хорошо известна их деятельность, но "удивить они ничем не могут".
"Удивительно, как люди, которые пытались якобы поговорить со мной, настолько не в курсе того, как звучит мой голос, моя манера беседы. Они очень смешно представляются, что показывает, насколько они ничего не знают про то, как реально работают правоохранительные службы в нашей стране", - добавил телеведущий.
Владимир Соловьев (телеведущий)Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
