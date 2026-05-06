В сочинском аэропорту задержали 16 рейсов
09:43 06.05.2026
В сочинском аэропорту задержали 16 рейсов

В аэропорту Сочи 16 рейсов на прилет и вылет задерживаются на 2 часа и более

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов на вылет и прилет.
  • Среди задержанных рейсов — вылеты в Казань, Петербург, Красноярск, Москву и Стамбул, а также прилеты из Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода.
СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Шестнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, вечером 5 мая они были сняты.
По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются вылеты десяти рейсов: в Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Москву, Уфу, Нижний Новгород, Оренбург и Стамбул.
На прилет задерживаются шесть рейсов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Уфы, Нижнего Новгорода, Орска и Стамбула. Кроме того, отменен рейс в Сочи из Ярославля авиакомпании "Азимут".
