Специальная военная операция на Украине
 
08:14 06.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет пушки «Гиацинт-К» российской группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Цель была обнаружена расчетом беспилотника «Зала» в ходе воздушной разведки.
  • В результате серии выстрелов были уничтожены пункт управления, до десяти человек живой силы противника и два пикапа.
КУРСК, 6 мая - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-К" российской группировки войск "Север" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным " Рысь".
«
"В ходе воздушной разведки расчёт беспилотника "Зала" обнаружил активность ВСУ на одной из точек запуска БПЛА противника. Данные о цели были оперативно переданы на командный пункт, после чего адресованы расчёту с использованием штатных средств связи", - рассказал командир.
Он уточнил, что координаты цели передали расчету пушки "Гиацинт-К".
"В результате серии выстрелов 152-миллиметровыми снарядами был уничтожен пункт управления, до десяти человек живой силы противника и два пикапа", - добавил "Рысь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Харьковская область. Вооруженные силы Украины
 
 
