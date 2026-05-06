Бойцы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 6 мая - РИА Новости.
КУРСК, 6 мая - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-К" российской группировки войск "Север" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным " Рысь".
"В ходе воздушной разведки расчёт беспилотника "Зала" обнаружил активность ВСУ на одной из точек запуска БПЛА противника. Данные о цели были оперативно переданы на командный пункт, после чего адресованы расчёту с использованием штатных средств связи", - рассказал командир.
Он уточнил, что координаты цели передали расчету пушки "Гиацинт-К".
"В результате серии выстрелов 152-миллиметровыми снарядами был уничтожен пункт управления, до десяти человек живой силы противника и два пикапа", - добавил "Рысь".
