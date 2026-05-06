Власти Франции обеспокоены успехами RT в Африке - РИА Новости, 06.05.2026
19:56 06.05.2026 (обновлено: 19:57 06.05.2026)
Власти Франции обеспокоены успехами RT в Африке

Логотип телеканала RT. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Франции обеспокоены успехами российского телеканала RT в Африке.
  • Они опасаются, что успехи RT ослабят влияние французских СМИ в регионе.
  • Активизация вещания французских СМИ в Африке рассматривается как вопрос внешней политики и национальной безопасности.
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Франции обеспокоены успехами российского телеканала RT в Африке и опасаются, что это ослабит влияние французских СМИ на континенте, говорится в докладе парламентской следственной комиссии по вопросам нейтралитета, работы и финансирования общественного вещания.
"Франкоязычная Африка - важная цель для France Médias Monde (медиакомпании, обеспечивающей международное вещание - ред.)… Однако позиция (французских СМИ в регионе - ред.) находится под угрозой из-за усиления российских СМИ (RT France и его африканских вариаций) и китайских СМИ (CGTN Afrique)", - указывается в документе.
В докладе подчеркивается, что в связи с этим активизация вещания французских СМИ в Африке выходит за рамки культурных соображений и является вопросом внешней политики и национальной безопасности.
Ранее в Великобритании также выражали обеспокоенность тем, что российский телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию.
