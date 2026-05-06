Власти Франции обеспокоены успехами RT в Африке

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Франции обеспокоены успехами российского телеканала RT в Африке и опасаются, что это ослабит влияние французских СМИ на континенте, говорится в докладе парламентской следственной комиссии по вопросам нейтралитета, работы и финансирования общественного вещания.