"Карму не очистишь даже в храме": Вяльбе назвала "иуду" российского спорта

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков – настоящий иуда, бог не прощает таких людей, подчеркнула в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск.