"Карму не очистишь даже в храме": Вяльбе назвала "иуду" российского спорта

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков – настоящий иуда, бог не прощает таких людей, подчеркнула в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры 2018 года отправилась в нейтральном статусе.
"Что значит "я на него не злюсь"? Я его презираю. Он для меня не существует больше. Хотя не буду отрицать, что знаю этого человека. Но мысль, что могу его где-то встретить и пожать руку, как раньше – это нереально. Он для меня не просто предатель родины. Он… Иуда. Самый настоящий. Понятно, что человеку нужно было заработать денег и свалить из страны", - отметила Вяльбе.
"Он не совсем здоровый человек, 100% уверена. Считал себя непризнанным гением, поэтому у него и произошел сдвиг по фазе. Уверена, что он себя счастливым человеком сейчас не чувствует. Оболгал не просто кого-то, а целую страну. Карму так просто не очистишь, даже если каждый день в храм будешь ходить. Бог таких людей тоже не прощает. Ему еще прилетит. Хотя периодически говорят, что его уже и в живых нет", - заявила глава ФЛГР.
Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск.