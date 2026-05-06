Париж подтвердил готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Коалиция во главе с Францией и Великобританией готова обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, если Иран согласится на предложение США о завершении конфликта, подтвердил в среду Елисейский дворец.
"Мы можем предложить Ирану снова проходить через Ормузский пролив, мы можем предоставить возможность его танкерам проходить через Ормузский пролив при одном условии: Иран должен согласиться начать содержательные переговоры, к которым его приглашают американцы", - приводит заявление администрации французского президента Эммануэля Макрона газета Figaro.
По словам советника Макрона, которого цитирует издание, переход французской авианосной группы во главе с единственным авианосцем страны "Шарль де Голль" - это "сигнал о том, что мы не только готовы обеспечить безопасность в Ормузском проливе, но и способны это сделать".
Ранее в среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.