Париж подтвердил готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе - РИА Новости, 06.05.2026
18:25 06.05.2026
Париж подтвердил готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коалиция во главе с Францией и Великобританией готова обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе при условии, что Иран согласится на предложение США о завершении конфликта.
  • Авианосец «Шарль де Голль» направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
  • Советник Макрона назвал переход французской авианосной группы во главе с авианосцем «Шарль де Голль» сигналом готовности и способности обеспечить безопасность в Ормузском проливе.
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Коалиция во главе с Францией и Великобританией готова обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, если Иран согласится на предложение США о завершении конфликта, подтвердил в среду Елисейский дворец.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
"Мы можем предложить Ирану снова проходить через Ормузский пролив, мы можем предоставить возможность его танкерам проходить через Ормузский пролив при одном условии: Иран должен согласиться начать содержательные переговоры, к которым его приглашают американцы", - приводит заявление администрации французского президента Эммануэля Макрона газета Figaro.
По словам советника Макрона, которого цитирует издание, переход французской авианосной группы во главе с единственным авианосцем страны "Шарль де Голль" - это "сигнал о том, что мы не только готовы обеспечить безопасность в Ормузском проливе, но и способны это сделать".
Ранее в среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
