"Росконгресс" опубликовал деловую программу молодежного дня ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Опубликована деловая программа международного молодежного дня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил фонд "Росконгресс".

Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" состоится 6 июня и традиционно выступает ключевой молодежной площадкой форума, объединяя студентов, молодых специалистов, предпринимателей и экспертов из России и других стран для совместной работы над повесткой будущего.

В этом году программа объединит более 30 сессий, охватывающих широкий круг тем – от развития экономики и предпринимательства до трансформации медиапространства, внедрения искусственного интеллекта и формирования новых карьерных траекторий.

"Развитие человеческого капитала, раскрытие потенциала молодежи и создание возможностей для ее профессиональной самореализации закреплены в числе национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, определенных президентом. Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" в этом контексте становится важной площадкой, где формируются практические решения, направленные на подготовку нового поколения лидеров, способных обеспечивать технологическое развитие и устойчивый экономический рост страны", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков , слова которого приводятся в сообщении

Структура международного молодежного дня выстроена вокруг ключевых направлений, среди которых – экономика и предпринимательство нового поколения, искусственный интеллект и перспективные технологии, медиа и коммуникации, кадровая политика в условиях цифровой трансформации, а также международное сотрудничество. Участникам будут предложены деловые игры, открытые диалоги с представителями бизнеса и государства, а также интерактивные сессии, позволяющие не только обсудить, но и проработать реальные экономические задачи.

В рамках программы будут подниматься вопросы, связанные с будущим глобальной экономики и общества: развитие человеческого капитала, формирование доверия в цифровой среде, роль молодежи в трансформации бизнес-моделей, а также новые подходы к образованию и профессиональной самореализации.