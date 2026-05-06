Проект "Освобождение. Мир народам" представлен в ЮАР

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Претории на площадке Театра Аттербери состоялось открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", приуроченного к 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
В основе экспозиции - уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены кадры Маньчжурской и Хингано-Мукденской наступательных операций, подвиг советских воинов, встречу Красной армии с мирным населением освобожденных территорий, а также исторические кадры капитуляции японского командования. Цель проекта – формирование единого историко-культурного пространства России и стран Азии, а также сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации.
Открывая выставку, посол России в ЮАР Роман Амбаров отметил: "Мы чтим память одного из ключевых событий мировой истории – завершения Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ставшего возможным благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности народов Советского Союза, Китая и союзнических государств. Эта Победа положила конец страданиям миллионов людей и открыла путь к миру и восстановлению на огромном евразийском пространстве. Представленная здесь экспозиция является не только данью уважения нашей общей истории, но и живым свидетельством прочных уз дружбы и стратегического партнёрства между Россией и Китаем".
"Мы видим большой интерес южноафриканской аудитории к совместным культурным и просветительским проектам, посвященным ключевым событиям мировой истории. Такие инициативы помогают укреплять взаимопонимание между народами России и ЮАР, сохранять память о подвиге поколения победителей и противодействовать попыткам искажения исторических фактов", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков по итогам открытия выставки.
Выставка проекта "Освобождение. Мир народам" стала частью комплекса мероприятий посольств Российской Федерации в ЮАР и Китайской Народной Республики в ЮАР по празднованию годовщины Победы. Экспозицию проекта уже ранее увидели в КНР, Южной Корее, Монголии и Пакистане.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.