Рейтинг@Mail.ru
Правительство назвало цели концепции развития ж/д перевозок в пригороде - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 06.05.2026
Правительство назвало цели концепции развития ж/д перевозок в пригороде

Концепция по ж/д перевозкам нацелена на повышение безопасности и качества услуг

© РИА Новости / Евгений Гаврилов | Перейти в медиабанкПригородные поезда
Пригородные поезда - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Евгений Гаврилов
Перейти в медиабанк
Пригородные поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года.
  • Цели концепции включают повышение комфортности, безопасности, экологичности и качества услуг для пассажиров, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок.
  • Для достижения этих целей планируется обновление подвижного состава, цифровизация, совершенствование нормативной базы и создание условий для привлечения инвестиций в развитие отрасли.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Концепция по железнодорожным перевозкам в пригороде нацелена на повышение комфортности, безопасности и качества услуг для пассажиров, сообщило правительство России.
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России
Вчера, 15:09
"Основными целями новой концепции является повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, комфортности, экологичности и безопасности перевозок и качества услуг, оказываемых пассажирам в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования таких перевозок", - отмечает кабмин.
Концепция разработана взамен аналогичного документа, действующего с середины 2014 года, и позволит сформировать единый системный подход к решению актуальных задач в сфере железнодорожного пригородного сообщения.
Для достижения этих целей предусмотрена разработка долгосрочных региональных транспортных заказов и заключение долгосрочных договоров на организацию транспортного обслуживания населения пригородными железнодорожными перевозками, формирование нормативно-правовых и финансовых механизмов межрегионального взаимодействия при организации таких перевозок.
Планируется также обновление железнодорожного подвижного состава, цифровизация и внедрение новых технологий, совершенствование нормативной правовой базы для улучшения инфраструктуры и условий перевозок пассажиров в пригородном сообщении, формирование условий для повышения эффективности деятельности перевозчиков и владельцев инфраструктуры и обеспечение окупаемости их деятельности, а также создание благоприятных условий для привлечений инвестиций в развитие отрасли.
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max
19 марта, 12:32
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала