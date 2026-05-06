Правительство назвало цели концепции развития ж/д перевозок в пригороде

Цели концепции включают повышение комфортности, безопасности, экологичности и качества услуг для пассажиров, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок.

Для достижения этих целей планируется обновление подвижного состава, цифровизация, совершенствование нормативной базы и создание условий для привлечения инвестиций в развитие отрасли.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Концепция по железнодорожным перевозкам в пригороде нацелена на повышение комфортности, безопасности и качества услуг для пассажиров, сообщило правительство России.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года.

"Основными целями новой концепции является повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, комфортности, экологичности и безопасности перевозок и качества услуг, оказываемых пассажирам в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования таких перевозок", - отмечает кабмин

Концепция разработана взамен аналогичного документа, действующего с середины 2014 года, и позволит сформировать единый системный подход к решению актуальных задач в сфере железнодорожного пригородного сообщения.

Для достижения этих целей предусмотрена разработка долгосрочных региональных транспортных заказов и заключение долгосрочных договоров на организацию транспортного обслуживания населения пригородными железнодорожными перевозками, формирование нормативно-правовых и финансовых механизмов межрегионального взаимодействия при организации таких перевозок.