Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир "Балтики" перенес операцию в Москве - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:12 06.05.2026 (обновлено: 16:14 06.05.2026)
Лучший бомбардир "Балтики" перенес операцию в Москве

Капитан ФК "Балтики" Филин и форвард Хиль перенесли операции в Москве

© Соцсети "Балтики"Брайан Хиль
Брайан Хиль - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Соцсети "Балтики"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Александр Филин и форвард Брайан Хиль из футбольного клуба "Балтика" перенесли операции в Москве.
  • Филин получил частичный разрыв передней крестообразной связки, а Хиль — травму стопы в матчах чемпионата России.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" сообщил в своем Telegram-канале о том, что капитан команды полузащитник Александр Филин и сальвадорский форвард Брайан Хиль перенесли операции в Москве.
Филин получил частичный разрыв передней крестообразной связки в матче 27-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (0:1) и был заменен в начале второго тайма. Хиля беспокоила травма стопы, полученная в матче 24-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (2:2).
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Ростов" получил лицензию на участие в РПЛ в новом сезоне
Вчера, 16:01
"Вчера Александр и Брайан были прооперированы в Москве. Все прошло в плановом режиме. Сегодня наши футболисты будут выписаны из больницы Парни, желаем скорейшего возвращения в строй", - говорится в сообщении "Балтики".
29-летний Филин сыграл за клуб 28 матчей в сезоне-2025/26 в различных турнирах и забил один гол. Хилю 24 года. В текущем сезоне форвард провел в составе "Балтики" 24 матча в чемпионате России и забил 13 голов. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с полузащитником столичного "Локомотива" Алексеем Батраковым, уступая только форварду "Краснодара" Джону Кордобе (16).
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Ташуев рассказал, чего не хватает "Краснодару"
Вчера, 10:54
 
ФутболМоскваРоссияАлександр ФилинБрайан ХильАлексей БатраковБалтикаАкрон (Тольятти)Нижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала