Лучший бомбардир "Балтики" перенес операцию в Москве

- Полузащитник Александр Филин и форвард Брайан Хиль из футбольного клуба "Балтика" перенесли операции в Москве.
- Филин получил частичный разрыв передней крестообразной связки, а Хиль — травму стопы в матчах чемпионата России.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" сообщил в своем Telegram-канале о том, что капитан команды полузащитник Александр Филин и сальвадорский форвард Брайан Хиль перенесли операции в Москве.
Филин получил частичный разрыв передней крестообразной связки в матче 27-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (0:1) и был заменен в начале второго тайма. Хиля беспокоила травма стопы, полученная в матче 24-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (2:2).
29-летний Филин сыграл за клуб 28 матчей в сезоне-2025/26 в различных турнирах и забил один гол. Хилю 24 года. В текущем сезоне форвард провел в составе "Балтики" 24 матча в чемпионате России и забил 13 голов. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с полузащитником столичного "Локомотива" Алексеем Батраковым, уступая только форварду "Краснодара" Джону Кордобе (16).
