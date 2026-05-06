МВД назвало регионы, где чаще всего совершались преступления в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За три месяца 2026 года в России было зарегистрировано более 396 тысяч преступлений.
- Чаще всего преступления совершались на Алтае, Чукотке и в Карелии.
- Реже всего правонарушения совершались в Калмыкии, Чечне и Дагестане.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Чаще всего за три месяца 2026 года преступления совершались на Алтае, Чукотке и в Карелии, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Всего в начале 2026 года в России было зарегистрировано более 396 тысяч преступлений, что, согласно последним доступным данным, составляет 27,1 правонарушений на 10 тысяч населения.
Так, на Алтае на 10 тысяч населения приходится 44,7 преступления, что почти в 1,6 раз больше общероссийского уровня. На Чукотке и в Карелии этот показатель составляет 43,7 и 41,7 соответственно, а в Кировской области - 39,8 на 10 тысяч населения.
Кроме того, в список регионов, в которых за первый квартал 2026 года чаще всего совершались преступления, вошли Сахалинская область, Хакасия, а также Магаданская и Томская области.
При этом реже всего за три месяца 2026 года правонарушения совершались в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Так, в Калмыкии за этот период на 10 тысяч жителей приходится 2,1 правонарушений, что более чем в 12 раз ниже общероссийского уровня. А в Чечне и Дагестане этот показатель составляет 4,6 и 12,09 преступлений соответственно.
Также среди регионов, в которых за этот год реже всего совершались преступления, Ингушетия, Вологодская область, Красноярский край и Адыгея.
