Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало регионы, где чаще всего совершались преступления в 2026 году - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 06.05.2026
МВД назвало регионы, где чаще всего совершались преступления в 2026 году

МВД: чаще всего за три месяца 2026 года преступления совершались на Алтае

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За три месяца 2026 года в России было зарегистрировано более 396 тысяч преступлений.
  • Чаще всего преступления совершались на Алтае, Чукотке и в Карелии.
  • Реже всего правонарушения совершались в Калмыкии, Чечне и Дагестане.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Чаще всего за три месяца 2026 года преступления совершались на Алтае, Чукотке и в Карелии, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Всего в начале 2026 года в России было зарегистрировано более 396 тысяч преступлений, что, согласно последним доступным данным, составляет 27,1 правонарушений на 10 тысяч населения.
Вирус-вымогатель - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя
22 апреля, 08:21
Так, на Алтае на 10 тысяч населения приходится 44,7 преступления, что почти в 1,6 раз больше общероссийского уровня. На Чукотке и в Карелии этот показатель составляет 43,7 и 41,7 соответственно, а в Кировской области - 39,8 на 10 тысяч населения.
Кроме того, в список регионов, в которых за первый квартал 2026 года чаще всего совершались преступления, вошли Сахалинская область, Хакасия, а также Магаданская и Томская области.
При этом реже всего за три месяца 2026 года правонарушения совершались в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Так, в Калмыкии за этот период на 10 тысяч жителей приходится 2,1 правонарушений, что более чем в 12 раз ниже общероссийского уровня. А в Чечне и Дагестане этот показатель составляет 4,6 и 12,09 преступлений соответственно.
Также среди регионов, в которых за этот год реже всего совершались преступления, Ингушетия, Вологодская область, Красноярский край и Адыгея.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств
15 февраля, 10:11
 
ОбществоРеспублика КалмыкияРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала