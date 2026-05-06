МИД призвал заблаговременно эвакуировать персонал дипмиссий в Киеве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы, сообщает дипведомство.