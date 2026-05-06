МИД призвал заблаговременно эвакуировать персонал дипмиссий в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий из Киева.
- Эвакуация необходима в связи с угрозой ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом «преступных замыслов» в День Победы.
- Заявление МИД РФ опубликовано после официального заявления министерства обороны РФ о угрозах киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы, сообщает дипведомство.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации ... обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.