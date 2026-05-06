МИД: у стран ЕС не получится замолчать угрозы Зеленского

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Если в странах Евросоюза думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы Зеленского о намерении сорвать День Победы в Москве террористическими атаками, то они жестоко ошибаются, заявили в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство направило во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций соответствующую ноту.