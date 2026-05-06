Замглавы МИД обсудил с послом Израиля обстановку на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом напряженную военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке, заявили в российском дипведомстве.

"Шестого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Евгеньевич Борисенко принял посла государства Израиль в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы основное внимание уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.