Малкин продлит контракт с "Питтсбургом" еще на год, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Малкин отыграет с "Питсбургом" еще один сезон, сообщает NHL Rumour Report.
- Зарплата россиянина составит пять миллионов долларов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин продлит контракт на один сезон с зарплатой в 5 млн долларов, сообщает NHL Rumour Report в соцсети Х со ссылкой на журналиста Дэвида Паньотту.
"Однолетний контракт на 5 миллионов долларов, примерно в этом диапазоне. Это то, что я слышал, он ясно дал понять, что хочет играть. Я буду удивлен, если он не останется игроком "Пингвинз", - сказал Паньотта.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".