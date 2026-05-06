Малкин продлит контракт с "Питтсбургом" еще на год, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
11:45 06.05.2026 (обновлено: 12:02 06.05.2026)
Малкин продлит контракт с "Питтсбургом" еще на год, пишут СМИ

Паньотта: Малкин продлит контракт с "Питтсбургом" на один сезон

© REUTERS / Mark Alberti — Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Mark Alberti
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малкин отыграет с "Питсбургом" еще один сезон, сообщает NHL Rumour Report.
  • Зарплата россиянина составит пять миллионов долларов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин продлит контракт на один сезон с зарплатой в 5 млн долларов, сообщает NHL Rumour Report в соцсети Х со ссылкой на журналиста Дэвида Паньотту.
Сезон-2025/26 для 39-летнего россиянина 20-й в карьере в НХЛ и последний по текущему контракту с "Питтсбургом". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новый контракт.
"Однолетний контракт на 5 миллионов долларов, примерно в этом диапазоне. Это то, что я слышал, он ясно дал понять, что хочет играть. Я буду удивлен, если он не останется игроком "Пингвинз", - сказал Паньотта.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".
ХоккейСпортСеверная АмерикаРоссияЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзМеталлург (Магнитогорск)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
