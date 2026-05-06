Боксер Лебедев доставил частицу Вечного огня в Узбекистан

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент

ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент на территорию мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости.

Народный фронт 5 мая дал старт ежегодной патриотической акции "Огонь памяти". Лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата, доставят в города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в 14 зарубежных стран. Лампы передадут более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО на передовую.

"Мне дали право выбора, в какую страну отвезти частичку Вечного огня. И я уже второй раз выбрал именно Узбекистан . Низкий поклон старшему поколению за то, что мы сможем сегодня с вами вот так стоять под голубым небом, под ярким солнцем", - сказал на церемонии передачи огня Лебедев

Волонтеры и представители Народного фронта перенесли священное пламя в четыре лампады, три из них передали ветеранам Великой отечественной войны, проживающим в Ташкенте. Еще одна лампада будет находиться в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Народный фронт также приготовил для около 30 ветеранов свои подарки - варежки, открытки и набор чая.

"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.