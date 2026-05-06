Боксер Лебедев доставил частицу Вечного огня в Узбекистан
11:56 06.05.2026 (обновлено: 12:02 06.05.2026)
Боксер Лебедев доставил частицу Вечного огня в Узбекистан

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты Народного фронта доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня на территорию мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте.
  • Три лампады передали ветеранам Великой Отечественной войны, еще одна будет находиться в филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.
ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Чемпион мира по боксу Денис Лебедев и активисты "Народного фронта" доставили частицу Вечного огня из Москвы в Ташкент на территорию мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости.
Народный фронт 5 мая дал старт ежегодной патриотической акции "Огонь памяти". Лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата, доставят в города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в 14 зарубежных стран. Лампы передадут более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО на передовую.
"Мне дали право выбора, в какую страну отвезти частичку Вечного огня. И я уже второй раз выбрал именно Узбекистан. Низкий поклон старшему поколению за то, что мы сможем сегодня с вами вот так стоять под голубым небом, под ярким солнцем", - сказал на церемонии передачи огня Лебедев.
В передаче огня приняли участие посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская, активисты движения "Волонтеры Победы", узбекистанской организации Veteran, студенты местных вузов, жители и школьники Ташкента.
Волонтеры и представители Народного фронта перенесли священное пламя в четыре лампады, три из них передали ветеранам Великой отечественной войны, проживающим в Ташкенте. Еще одна лампада будет находиться в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Народный фронт также приготовил для около 30 ветеранов свои подарки - варежки, открытки и набор чая.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участников Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
ЕдиноборстваУзбекистанТашкентРоссияАлексей ЕрховДенис ЛебедевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Волонтеры ПобедыСпортБокс
 
